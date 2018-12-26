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Adana'da aranan Sait Tan'ın cesedi bulundu

Adana'da iki gündür kayıp olarak aranan kişi, çocukları tarafından ölü bulundu.

Adana'da aranan Sait Tan'ın cesedi bulundu

Merkez Yüreğir ilçesinde besicilik yapan 69 yaşındaki Sait Tan, hayvanlarına yem almak için iki gün önce evinden ayrıldı.

Ailesi, o günden sonra kendisinden haber alınamayan Tan'ın bulunması için güvenlik güçlerine başvurdu.

Polis, jandarma ve yakınları tarafından aranan Tan, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi yakınında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun kenarındaki çalılık alanda çocukları tarafından ölü bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Bu arada, hayatını kaybeden Tan'ın, yakın zamanda kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Tan'ın cenazesinin, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ceset #sait tan #adana
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