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Adana'da asansör halatı koptu: 2 yaralı

Kozan ilçesindeevli çift, engelli asansör halatının kopması sonucu kabinle zemine düştü.

Adana'da asansör halatı koptu: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesindeevli çift, engelli asansör halatının kopması sonucu kabinle zemine düştü.

Alınan bilgiye göre, bedensel engelli Ali Demiryürek (57), eşi Hatice Demiryürek (52) ile birlikte Çanaklı Mahallesi'nde bulunan 2. kattaki evine kendisi için yaptırılan engelli asansörünü kullanarak çıkmak istedi.

Bu sırada halatın kopması sonucu kabinle beraber son kattan zemine düşen Demiryürek çifti, yaralandı.

Çift, Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kozan #kaza #asansör #Adanada engelli asansör halatı koptu #adana
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