banner962
Deprem oldu!
Deprem oldu!
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap

Adana'da asansör halatının kopması

Kozan ilçesinde engelli asansör halatının kopması sonucu kabinle zemine düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti

Adana'da asansör halatının kopması

Adana'nın Kozan ilçesinde engelli asansör halatının kopması sonucu kabinle zemine düşen iki kişiden biri, yaralı olarak sevk edildiği hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, bedensel engelli Ali Demiryürek (57), eşi Hatice Demiryürek (52) ile birlikte Çanaklı Mahallesi'nde bulunan 2. kattaki evine kendisi için yaptırılan engelli asansörünü kullanarak çıkmak istedi.

Bu sırada halatın kopması sonucu kabinle beraber son kattan zemine düşen Demiryürek çifti, yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Ali Demiryürek, durumunun ağır olması sebebiyle Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine, Hatice Demiryürek ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ali Demiryürek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hatice Demiryürek'in tedavisi ise sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Adanada asansör halatının kopması #adana
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Coutinho resmen Barcelona'da
Sonraki Haber
Cenk Tosun'un forma numarası belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.