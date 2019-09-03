Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Adana'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama

Adana'da farklı tarihlerde iki bisiklet çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı

Adana'da bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama

Adana’da iki bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinde, gittikleri markette alışveriş yapan M.A.U. ve A.R.A’ya ait bisikletleri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliği belirlenen şüpheli U.A’yı (35) evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, markete gelen M.A.U. ve A.R.A’ya ait bisikletleri çalarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.