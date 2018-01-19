Çete kurup yağma ve tefecilik yaptıkları ileri sürülen gruba yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da çete kurup yağma ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 8 gün önce çete kurup yağma ve tefecilik yaptıkları öne sürülen gruba yönelik düzenlediği operasyon kapsamında aranan bir kişinin daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan aralarında çetenin elebaşısı olduğu öne sürülen A.Y.B'nin de yer aldığı 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun çete kurup yağma ve tefecilik yaptığı iddiası üzerine 11 Ocak'ta operasyon düzenlemişti.



Operasyonda, elebaşı olduğu ileri sürülen A.Y.B'nin de aralarında yer aldığı 12 kişi gözaltına alınmıştı.