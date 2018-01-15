Adana'da çiçekçi dükkanının deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Adana'da çiçekçi dükkanının deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.



Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki çiçekçi dükkanının deposunda yangın çıktı.



Yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.