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Adana'da Cono aşireti mensupları arasında silahlı kavga: Yaralılar var

"Cono" aşireti mensupları arasında pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı

Adana'da Cono aşireti mensupları arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Adana'da, "Cono" aşireti mensupları arasında pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi'nde, aynı aşiretten iki grup arasında, birbirlerini "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla polise şikayet ettikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yanlarında pompalı tüfek ve tabancalar bulunan grup, çöp konteynerini siper alarak diğer gruba ateş açtı.

Yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırının ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemeleri sırasında olay yerinde yoğunluk oluşturan aşiret mensupları, polis tarafından uzaklaştırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #kavga #silahlı kavga #cono aşireti
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