Adana'da saat 15:00'de merkez üssü Ayvat Tufanbeyli olan bir deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.4 büyüklüğünde ve yerin 5 KM derinliğinde meydana geldi.



Aynı deprem AFAD verilerine göre ise 14.76 Km derinliğinde meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü AFAD verilerine 3.5 olarak yansıdı



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr