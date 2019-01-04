Adana Kozan'da sabah saatlerinde art arda yaşanan depremlerin ardından saat 16:00 sularında 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana Kozan'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de yine Adana'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.



Türkiye'de meydana gelen son depremler



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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