Adana'da 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü. Apartmanın dördüncü katından giriş kata düşen çocuk, tedavi altına alındı.

Ne olduğunu kendisi de anlamadan kendini yerde buldu. Ölümden dönen çocuk, tedavi altında.



Olay Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşandı.



16 yaşındaki S.Y, bir apartmanın dördüncü katından giriş katın tesasına düştü.



Kız çocuğunun terasta hareketsiz yattığını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralı çocuğu düştüğü yerden itfaiye aracının merdiveniyle alıp sokakta hazır bekletilen ambulansa yetiştirdi.



Durumu ağır olan çocuk, hastaneye kaldırıldı.



ulusal.com.tr