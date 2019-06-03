Ehliyetsiz sürücü can aldı. Adana'da ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadın sürücü, kaldırımda oturan 2 kadına çarptı. Akraba olan yaşlı kadınlar hayatını kaybederken, sürücü tutuklandı.

Adana'da arkadaşının direksiyon dersi verdiği S.K. isimli kadın sürücü, iki kadını ezerek ölümüne neden oldu.



Olay, Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının aracını kullanmak istedi. S.K. bir süre aracı arkadaşı yanındayken sürdü. Ancak daha sonra heyecanlanıp fren yerine gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, kaldırımda oturan 72 yaşındaki Münevver Can ve 73 yaşındaki Raziye Can'a çarptı.



Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamadı.



Sürücü kadın ve arkadaşı ise gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan ve aracı kullandığı kamera kayıtlarından tespit edilen S.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşı N.G ise serbest bırakıldı.





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