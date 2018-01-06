Seyhan ilçesinde 30 saattir elektrikleri kesik olan Gürselpaşa Mahallesi sakinleri yol kapatma eylemi yaptı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi sakinleri bir süredir elektriklerinin kesik olmasını gerekçe göstererek yol kapattı.



Alınan bilgiye göre, 4 Ocak Perşembe akşamı başlayan ve 30 saattir süren elektrik kesintisi mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu.



Enerji kesintisi sorununun tepkilerine rağmen çözüme kavuşturulamadığını belirten vatandaşlar, mahalleden geçen bir yolu trafiğe kapatarak eylem başlattı.



Vatandaşlar, bir süre sonra olay yerine gelen elektrik dağıtım firması ekiplerine tepki gösterdi.



Mahalle sakinlerinden 50 yaşındaki Abdülkerim Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.



Sorunun çözülmesini isteyen Günal, "Kimi arkadaşlarımızın sobası yok. Evlerinde küçük çocukları var ve şu anda yorgan altındalar. Kimi evlerde cihazlara bağlı hastalarımız var ve can çekişmekte. Nereye gittiysek sonuç alamıyoruz." dedi.



Elektrik dağıtım firması ekiplerinin sorunu gidermek için çalışma başlatması üzerine eylemi sonlandıran mahalle sakinleri daha sonra evlerine gitti.