banner962
Cenk Tosun resmen Everton'da
Cenk Tosun resmen Everton'da
Skandal! Bu kadar da olmaz
Skandal! Bu kadar da olmaz
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Türkiye'den Almanya'ya öneri

Adana'da elektrik kesintisi protestosu

Seyhan ilçesinde 30 saattir elektrikleri kesik olan Gürselpaşa Mahallesi sakinleri yol kapatma eylemi yaptı

Adana'da elektrik kesintisi protestosu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi sakinleri bir süredir elektriklerinin kesik olmasını gerekçe göstererek yol kapattı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ocak Perşembe akşamı başlayan ve 30 saattir süren elektrik kesintisi mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu.

Enerji kesintisi sorununun tepkilerine rağmen çözüme kavuşturulamadığını belirten vatandaşlar, mahalleden geçen bir yolu trafiğe kapatarak eylem başlattı.

Vatandaşlar, bir süre sonra olay yerine gelen elektrik dağıtım firması ekiplerine tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden 50 yaşındaki Abdülkerim Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Sorunun çözülmesini isteyen Günal, "Kimi arkadaşlarımızın sobası yok. Evlerinde küçük çocukları var ve şu anda yorgan altındalar. Kimi evlerde cihazlara bağlı hastalarımız var ve can çekişmekte. Nereye gittiysek sonuç alamıyoruz." dedi.

Elektrik dağıtım firması ekiplerinin sorunu gidermek için çalışma başlatması üzerine eylemi sonlandıran mahalle sakinleri daha sonra evlerine gitti.


Kaynak: AA
Etiketler; #elektrik kesintisi #Gürselpaşa #mahalle #tepki #yol kapatma eylemi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Beşiktaş Belediyesinin Hakkari'deki asfalt çalışması
Sonraki Haber
Trump'ın Filistin'e “yardımları kesme“ tehdidi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.