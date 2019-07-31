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Adana'da emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazılmıyor

Adana'da emniyet kemeri takmayan sürücülere artık ceza yazılmıyor. Bunun yerine sürücüler simülasyon araçlarına bindirilerek kaza anı yaşatılıyor. Böylelikle yaptıkları yanlışın ne gibi hayati sonuçlara sebebiyet vereceği gösteriliyor.

Adana'da emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazılmıyor
Adana İl Emniyet Müdürlüğü yeni bir uygulama başlattı.

Polis, trafikte emniyet kemeri takmayan sürücüleri belirleyip araçlarını durdurdu.

Fakat ceza yazmak yerine sürücüler simülasyon araçlarına bindirildi. 

Simülasyon araçlarında sürücülere,  kaza anı yaşatıldı.

Uygulama şimdiye kadar 600 sürücü üzerinde test edildi.

Sonuçlar ise olumlu. Şube Müdürü Hasan Aksoy, simülasyon aracına binen sürücülerin bundan sonra emniyet kemeri takacağına dair söz verdiğini belirtti.  


ulusal.com.tr
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