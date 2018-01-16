Türkiye Kickboks Federasyonu, Adana'da işitme engelli Agit Acun'a saldıran kişilerin kick boks lisansı olmadığını duyurdu

Adana'da işitme engelli Agit Acun'u darbeden kişilerin, kick boks lisansına sahip olmadığı bildirildi.



Türkiye Kickboks Federasyonundan yapılan açıklamada, saldırganların kimliğinin araştırıldığı ve kick boks lisansına sahip sporcular olmadığının tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, Agit Acun'a kick boksçuların saldırdığı şeklinde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kick boks; spor ahlakına, kendisine, rakibine, hakemlere, izleyicilere ve kamuoyuna saygıya dayanan bir yaşam tarzıdır. Her ne pahasına olursa olsun, topluma ve çevresine zarar veren böylesine ahlaksız davranış sergileyen kişilerin kick boks camiası ile bir bağı yoktur. Sporun toplumsal değerleri ve kendi kuralları vardır. Bu kurallar da toplumun değer yargılarını oluşturur. Kick boksun kuralları, toplumsal değerlerin dışında düşünülemez. Değerli kardeşimize Allah'tan acil şifalar dileriz."



Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun (20), araçta tanımadığı kişiler tarafından darbedilmişti. Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlatmış, aracın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan şüpheliler Ahmet G, Çağrı Can Ç, İsmail K ile Ahmet B, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.