"Bu konuda bugün çok sayıda görüntülü haber yapıldı ancak haberler işaret dilinde olmadığı için işitme engelli kardeşlerimiz ne konuşulduğunu anlamadı"

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen bir grup işitme engelli, Adana'da işitme engelli Agit Acun'un darbedilmesini kınadı.



Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla organize olan işitme engelliler, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde toplandı.



Burada, grup adına konuşan Hikmet Önat, Agit Acun'un 4 kişi tarafından darbedilmesini şiddetle kınadıklarını söyledi.



Bu olayın kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Önat, şunları söyledi:

"Bizler işitme engelliler olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu konuda bugün çok sayıda görüntülü haber yapıldı. Ancak haberler işaret dilinde olmadığı için işitme engelli kardeşlerimiz ne konuşulduğunu anlamadı. Saldırı olayı ile ilgili tek isteğimiz adaletin yerini bulması."



Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun (20), araçta tanımadığı kişiler tarafından darbedilmiş, aracın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu Ahmet G, Çağrı Can Ç, İsmail K. ile Ahmet B. "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.