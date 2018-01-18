Adana'da eşi tarafından bıçaklanan koca hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahalleye giden ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlenen Kadir Başak'ı (41) ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ismi belirtilmeyen şüpheli kadını kısa sürede yakaladı.
Akıncılar Polis Merkezine götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izleri bulunan kişi, hastanede tedavi altına alındı
Adana'da eşi tarafından bıçaklanan koca hastaneye kaldırıldı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.