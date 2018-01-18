Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izleri bulunan kişi, hastanede tedavi altına alındı

Adana'da eşi tarafından bıçaklanan koca hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Mahalleye giden ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlenen Kadir Başak'ı (41) ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.



Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ismi belirtilmeyen şüpheli kadını kısa sürede yakaladı.



Akıncılar Polis Merkezine götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.