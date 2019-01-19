Adana'da 2 üniversite öğrencisinin parasını ve kol saatini gasbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde, Bekir A'nın kullandığı, içinde İbrahim K. ve Emir Kürşat O'nun bulunduğu otomobile, sürücünün daveti üzerine, yurtlarına dönmek isteyen üniversite öğrencileri O.B. (20) ve K.N. (20) bindi.



Otomobildeki 3 kişi, bıçakla tehdit ettikleri, 120 lira ve kol saatlerini gasbettikleri öğrencileri daha sonra araçtan indirdi.



Öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek otomobildeki şüphelileri tespit ettikten sonra, Yeşilyurt ve PTT Evleri mahallelerindeki evlerinde zanlıları gözaltına aldı.



Gözaltındaki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.



Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.