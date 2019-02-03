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​Adana'da hırsızlık anı kamerada

Adana'da hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Cezaevi otoparkında iki otomobilden toplamda 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çalan hırsız kısa sürede yakalandı.

​Adana'da hırsızlık anı kamerada

Görüntüler Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu otoparkından. Görüntülerdeki kişiler ise mahkum yakını değil hırsız.

Tutuklu yakınlarının otomobilerinden hırsızlık anı güvenlik kameralarına takıldı. 

Hırsız o kadar soğukkanlıydı ki çocuklarına simit veren bir kadının dahi aracını soydular.

İhber üzerine kameralar incelendi, eşkalleri belirlenen zanlılar yakalandı. 

Çocuklarını da hırsızlığa alet eden çift adliyeye sevk edildi. Toplam 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çaldığı belirtilen Haydar A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Çalınan para ise sahiplerine iade edildi. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #adana
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