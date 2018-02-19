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Adana'da iki köpeğe işkence iddiası

Kentte, iki köpeğe kemerle işkence yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iki köpeğe işkence iddiası

 Adana'da, evinde beslediği iki köpeğe kemerle işkence ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde, bir kişinin evinin damında beslediği golden cinsi iki köpeğe işkence yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hayvanlara işkence yaptığı iddia edilen İbrahim P'yi gözaltına aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise Kiraz ve Limon isimli köpekleri hayvan barınağının yetkililerine teslim etti.

Şüpheli İbrahim P'nin köpeklerini kemerle dövmesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #işkence #köpek
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