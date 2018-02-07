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Adana'da inşaattan düşen işçi öldü

Sarıçam ilçesinde, inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

Adana'da inşaattan düşen işçi öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

Gültepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Kadri Baykara, inşaat halindeki 15 katlı binanın 8. katından merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baykara'yı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Baykara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #inşaattan düşen işçi #sarıçam
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