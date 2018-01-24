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Adana'da iş yeri yangını

Merkez Sarıçam ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da iş yeri yangını

Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından iki saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Atatürk Caddesi'nde Emine Aktaş'a ait giyim mağazasından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hemen müdahale eden ekipler, iki saat süren çalışma neticesinde alevleri söndürdü.

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis tarafından aranması üzerine olay yerine gelen iş yeri sahibi Emine Aktaş, ''20 yıllık emeğim, ben ne yapacağım. Eşim de bıraktı gitti.'' diyerek gözyaşı döktü.

Ekipler, yaptıkları ilk incelemede yangının klimanın kısa devre yapmasından çıkmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #iş yeri yangın #Giyim Mağazası #adana
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