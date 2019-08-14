Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü IŞİD'eyönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.



Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.