Karısı tarafından darbedildiğini öne süren kişi, daha önce 5 kez evden uzaklaştırma cezası verilen ve şiddet suçundan 3 dava açılan boşanma aşamasındaki eşi hakkında şikayetçi oldu

Adana'da daha önce 5 kez evden uzaklaştırma cezası verilen ve şiddet suçundan hakkında 3 dava açılan karısının kendisini darbettiğini öne süren kişi şikayetçi oldu.



Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Sabit A. (42), boşanma aşamasında olduğu eşi Ümmühan A'nın (25) evinde kendisine saldırarak, başına porselen tabakla vurduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.



Şikayet üzerine gözaltına alınan Ümmühan A'nın ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



Adana Şehir Hastanesinde başına dikiş atılan Sabit A, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı olayın ilk olmadığını öne sürdü.



Eşi Ümmühan A'ya, daha önce uyguladığı şiddet yüzünden 5 kez evden uzaklaştırma cezası verildiğini belirten Sabit A, karısı hakkında kendisi ve 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan 3 ayrı davada 8 yıla kadar hapis cezası istendiğini söyledi.