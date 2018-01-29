Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesinin kadın çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



Kent merkezindeki belediye binası önünde toplanan kadınlar, ellerinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla askerlik şubesine giderek, dilekçelerini verdi.

Üç çocuk annesi Songül Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlerin yanında olduklarını söyledi.

Belediye otobüs şoförü olduğunu belirten Çetin, "Şoförlük yapıyorum. Ben her şekilde gönüllüyüm. Askerlerimiz onların yanlarında olduğumuzu bilsinler, onlarla gurur duyduğumuzu bilsinler."dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde personel şefi olarak görev yapan Tuğba Altun da her zaman devletin yanında olduğunu belirterek, "Annelerimiz nasıl Kurtuluş Savaşı'nda cephede savaşmış, vatanımızı korumuşlarsa biz de aynı şekilde vatanımızı korumayı istiyoruz. Nene Hatunlar olmaya adayız. Biz devletimizin yanındayız. Biz bunlardan bıktık artık. Bütün kardeşlerimle devletimizin yanında olmaya hazırız." dedi.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk annesi Zuhal Oflaz da vatan uğruna şehit olmak kadar güzel bir duygu olmadığını aktardı.

Oğlu doğduğunda şehit olması için dua ettiğini gözyaşı içerisinde anlatan Oflaz, "Bir tane erkek çocuğum var. İnşallah şehit olur diye dua ettim. Bu dua ile dünyaya getirdim. Şehit olmayı ondan önce Rabbim bize nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Adana Şubesi üyeleri de basın açıklaması yaptıktan sonra askerlik şubesine giderek, gönüllü askerlik için başvurdu.