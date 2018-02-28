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Adana'da kapkaç iddiası

Adana'da bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kapkaç iddiası

Adana'da bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Eski Baraj Mevkisi'nde bir bankta oturan Soner Telsiz'in yanına gelen 2 şüpheli, Telsiz'in elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı. Diğer şüpheli de Telsiz'in bank yanında duran bisikletini alıp kaçtı.

Soner Telsiz'in peşinden koştuğu 3 şüpheli, bir süre sonra bisikleti bırakıp izlerini kaybettirdi. Telsiz, bu sırada olay yeri yakınlarından geçen motorize yunus ekiplerine yaşanan olayı anlattı.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, Ziyapaşa Mahallesi'nde verilen eşkale uygun 3 şüpheliyi durdurmak istedi. Yere bir cep telefonu atıp kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin yere attığı telefonun Soner Telsiz'e ait olduğu belirledi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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