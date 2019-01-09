banner1002
Vatan Partisi Eskişehir Esnaf Ziyaretinde
Vatan Partisi Eskişehir Esnaf Ziyaretinde
Samsun'da El Kaide operasyonu
Samsun'da El Kaide operasyonu
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Seçim günü yasakları belli oldu
Seçim günü yasakları belli oldu

Adana'da kavgada bıçaklanan Azat Çiçek hayatını kaybetti

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Adana'da kavgada bıçaklanan Azat Çiçek hayatını kaybetti

İstiklal Mahallesi'nde aralarında lise öğrencilerinin de olduğu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada 11. sınıf öğrencisi Azat Çiçek (19) bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenci müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, Çiçek'in ölüm haberini alan okul arkadaşları olayın yaşandığı yerde toplandı.

Etiketler; #adana #kavga
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.