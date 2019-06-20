Türkiye'nin başlıca kavun üretim merkezlerinden Adana'da kavun hasadı bereketli başladı. Bu yıl 250 bin ton rekolte beklenen kavun, kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, Mayıs ayında başlayan kavun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü. Hem ürün kalitesi, hem de rekolte yüksek.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl seralar açıldıktan sonra yağmur yağmadığı için ürünün çok kaliteli olduğunu söyledi. Mayıs ayında ilk hasadı yapılan turfanda kavunların toptan fiyatı 3 - 4 lira iken, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlar hızla düştü.



Doğan, Adana'nın en önemli ürünlerinden birinin kavun olduğunu söyledi.



Çiftçiler de bu yıl kavun veriminden ve kalitesinden memnun.



Kavun üreticileri rekolte ve kaliteden memnun olsalar da, artan maliyetlerden ve düşen kavun fiyatlarından yana dertli. Kavunu tarlada 1 liraya sattıklarını, ürün fiyatının 2,5 liranın altına düşmemesi gerektiğini söylüyorlar.



ulusal.com.tr