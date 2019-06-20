banner1005
AA'dan Öcalan haberi: 'Tarafsızlık çağrısı' yaptı
AA'dan Öcalan haberi: 'Tarafsızlık çağrısı' yaptı
Trabzon'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Trabzon'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Öncü Gençlik, İstanbul seçimleri için meydanlarda
Öncü Gençlik, İstanbul seçimleri için meydanlarda
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Adana'da kavun hasadı bereketli başladı

Türkiye'nin başlıca kavun üretim merkezlerinden Adana'da kavun hasadı bereketli başladı. Bu yıl 250 bin ton rekolte beklenen kavun, kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Adana'da kavun hasadı bereketli başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, Mayıs ayında başlayan kavun hasadı üreticinin yüzünü güldürdü. Hem ürün kalitesi, hem de rekolte yüksek.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl seralar açıldıktan sonra yağmur yağmadığı için ürünün çok kaliteli olduğunu söyledi. Mayıs ayında ilk hasadı yapılan turfanda kavunların toptan fiyatı 3 - 4 lira iken, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlar hızla düştü.

Doğan, Adana'nın en önemli ürünlerinden birinin kavun olduğunu söyledi.

Çiftçiler de bu yıl kavun veriminden ve kalitesinden memnun.

Kavun üreticileri rekolte ve kaliteden memnun olsalar da, artan maliyetlerden ve düşen kavun fiyatlarından yana dertli. Kavunu tarlada 1 liraya sattıklarını, ürün fiyatının 2,5 liranın altına düşmemesi gerektiğini söylüyorlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #adana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.