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Adana'da kayalıklarda mahsur kalan Münevver Gökçe kurtarıldı

Adana'da ayağının kırılması sonucu çıktığı kayalıklarla mahsur kalan kadın kurtarıldı.

Adana'da kayalıklarda mahsur kalan Münevver Gökçe kurtarıldı

Aladağ ilçesinde yaşayan Münevver Gökçe, andız meyvesi toplamak için çıktığı kayalıklarda ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekibi, Gökçe'yi yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu sedyeyle yola indirdi.

Gökçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Aladağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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