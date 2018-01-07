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Adana'da kendisini yakmaya çalışan kişiyi vatandaşın hamlesi kurtardı

Adana'da kendisini yakma girişiminde bulunan kişi, bir vatandaşın arkasından yaklaşıp elindeki benzin dolu şişeyi almasının ardından etkisiz hale getirildi

Adana'da kendisini yakmaya çalışan kişiyi vatandaşın hamlesi kurtardı

Adana'da kendisini yakmaya çalışan kişi, bir vatandaşın elindeki benzin dolu şişeyi almasıyla eylemini gerçekleştiremedi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi üzerine benzin döküp kendisini yakmaya çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri elinde benzin dolu pet şişe bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

İkna çabalarına aldırmadan önce yol kenarında yaktığı ateşe ardından da kendi üzerine benzin döken kişi, bir vatandaşın arkasından yaklaşıp elindeki benzin dolu şişeyi almasının ardından etkisiz hale getirildi.

Söz konusu kişi, polis merkezine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere kanser hastası olduğunu ve tedavi olmak istediğini belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yakma #vatandaş #benzin #adana
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