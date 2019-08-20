5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal’a teşekkür plaketi
Ulusal Kanal’a teşekkür plaketi
Antalya Alanya'da deprem
Antalya Alanya'da deprem
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Adana'da kenevir operasyonu

Adana'da "drone" ile havadan konumu belirlenen bir meyve bahçesinde 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana'da kenevir operasyonu

Kenevir havadan görüntülendi. Belirlenen bir evin bahçesine operasyon düzenlendi.

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Adrese giden ekip, alanın geniş olması olması nedeniyle "drone" ile bölgeyi taradı. "Drone" görüntüleriyle Hint keneviri ekili alanın konumunu tespit edildi.

Bahçenin bir bölümünde ağaçların arasında yetiştirilen 31 kök Hint keneviri ekiplerce söküldü.

Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla İbrahim K. ve oğlu Erkan K. gözaltına alındı. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #adana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.