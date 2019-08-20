Adana'da "drone" ile havadan konumu belirlenen bir meyve bahçesinde 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevir havadan görüntülendi. Belirlenen bir evin bahçesine operasyon düzenlendi.



Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.



Adrese giden ekip, alanın geniş olması olması nedeniyle "drone" ile bölgeyi taradı. "Drone" görüntüleriyle Hint keneviri ekili alanın konumunu tespit edildi.



Bahçenin bir bölümünde ağaçların arasında yetiştirilen 31 kök Hint keneviri ekiplerce söküldü.



Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla İbrahim K. ve oğlu Erkan K. gözaltına alındı. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.





ulusal.com.tr