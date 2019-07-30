Adana'da koyun hırsızlığı

Hırsızlar bu defa para değil koyun çaldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hırsızlar kurbanları hedef aldı. Olayın yaşandığı yer Adana..
Seyhan'da polis ekipleri devriye görevi yaptığı sırada şüpheli görünen ticari aracı durdurmak istedi.
Polisi görünce aracı bırakarak ara sokaklara kaçan hırsızlar izlerini kaybettirdi.
Polis, şüphelilerin aracında 3 çalıntı koyun tespit etti.
Koyunlar sahibine teslim edilmek üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
ulusal.com.tr
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