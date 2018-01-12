Adana'da sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandığı iddia edilen boş durumdaki evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 98063 Sokak'ta Hamza Kaya'ya ait boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.
Alevler, itfaiye görevlilerince etraftaki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.
Söz konusu yangının, ev sahibi ile aralarında husumet bulunan kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek çıkarıldığı iddiası üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.
Sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandığı öne sürülen evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Adana'da sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandığı iddia edilen boş durumdaki evde çıkan yangın hasara yol açtı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.