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Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi! Ölü sayısı yükseldi

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti. Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi

Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi! Ölü sayısı yükseldi

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki rahatsızlanan N.B, kuzeni tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle özel bir hastaneye sevk edilen kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 N.B'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, böylece 11'e yükseldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #metil alkol
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