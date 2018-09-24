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Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor.

Adana'da orman yangını

Alınan bilgiye göre, Şerifli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ile Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Söndürme çalışmasında helikopter de kullanıldığı bildirildi.

Öte yandan yangına müdahale için Osmaniye'den ve Kadirli ilçesinden de takviye itfaiye ekipleri istendiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #orman yangını #Kozan İlçesi
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