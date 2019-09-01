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Adana'da ormanlık alanın kundaklandığı iddiası

Pozantı ilçesinde ormanda çıkan ve küçük bir alanın hasar gördüğü yangın sonrası polis, görgü tanıklarının kundaklama iddiası üzerine inceleme başlattı

Adana'da ormanlık alanın kundaklandığı iddiası

Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama çalışması yaptı.

İlçeye bağlı Bürücek Yaylası Paşayurdu mevkisinde evlerin yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 15 metrekarelik alan zarar gördü.

Öte yandan bölgede oturan vatandaşlar, polise "yangının çıktığı alanın piknik bölgesi olmayıp alevler yükselmeden önce çantalı ve sakallı iki kişinin yangının çıktığı bölgeden hızla uzaklaştığını" gördükleri bilgisini verdi.

Bunun üzerine polis bölgede arama çalışması yaptı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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