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Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: Ramazan Demirhan hayatını kaybetti, 2 yaralı

Adana'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: Ramazan Demirhan hayatını kaybetti, 2 yaralı

Ramazan Demirhan (40) yönetimindeki 01 ACD 822 otomobil, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Gürcistan uyruklu İrina Pogosovi (21) ve Ahmet Albayrak (31), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Demirhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobilin ön koltuklarındaki emniyet kemerlerinin uyarı sistemini iptal etmek için arkadan takılmış olması dikkati çekti.


Aracın ön koltuklarındaki emniyet kemerlerinin uyarı sistemini iptal etmek için arkadan takılmış olması dikkati çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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