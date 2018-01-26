Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Baraj Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen kişiye, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil çarptı.



Sürücünün, bir lokantada garsonluk yaptığı öğrenilen söz konusu kişiye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi.



Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi gönderildi.



Olay yerinde bulunan bir kadın, sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahalesi yapılırken şemsiyesini açarak onu yağmurdan korumaya çalıştı.



Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve üzerinden kimlik çıkmayan kazazede, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Polis, kazaya karışan sürücünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.