banner968
Cüneyt Arkın'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Cüneyt Arkın'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Havai fişek fabrikasında patlama
Havai fişek fabrikasında patlama
Amerikalı boksör Türk boksöre işte böyle saldırdı
Amerikalı boksör Türk boksöre işte böyle saldırdı

Adana'da polis aracına saldırı

Merkez Yüreğir ilçesinde sivil araçla devriye görevi yapan polis ekipleri, taşlı ve sopalı saldırıya uğradı

Adana'da polis aracına saldırı

 Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis aracı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde aranan bir şüpheliyi yakalamak için sivil araçla devriye görevi yapan polis ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.

Polis ekipleri olayla ilgili kaçan şüphelilerden Serdar G'yi gözaltına aldı.

Diğer saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #polis otosuna saldırı #1 göz altı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.