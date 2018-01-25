Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamaca sırasında ara sokaklarda izini kaybettirdi

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sırasında izini kaybettiren sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayarak Mustafa Kemal Paşa Bulvarı istikametine kaçan sürücü, Yunus ekipleri tarafından takibe alındı.



Söz konusu araçtan silah atıldığını gören polisler, durarak olay yeri inceleme ekibini çağırdı.



Şüpheliler, bir akaryakıt istasyonundan geçerek ara sokaklarda izini kaybettirdi.



Zanlıların, istasyondan geçme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.