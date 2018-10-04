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Adana'da polis şüphelileri sosyal medyada arkadaşlık kurarak yakaladı

Adana'da 4 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı ve çantasını almaya çalıştıkları üniversiteli kızın yerde sürüklenip yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da polis şüphelileri sosyal medyada arkadaşlık kurarak yakaladı

Merkez Yüreğir ilçesinde iki gün önce kapkaç iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan B. (18) ve Muhammet A'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliyi dövmesi ele vermiş

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin, suç kaydı dosyası ve  sosyal medya aracılığıyla yapılan çalışma sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. 

Ekipler, Y.C. (15), A.A. (15), D.C. (16) ve A.H'nin (26) cep telefonunu çalıp kaçan ve çantasını çalma girişiminde bulundukları üniversite öğrencisi B.A'nın (19) yerde sürüklenerek yaralanmasına neden oldukları tespit edilen şüphelileri yakalamak için mağdurların ifadesinden yola çıkarak araştırma yaptı.

Mağdurlardan A.A'nın şüphelilerden birinin boynunda "taç" dövmesi bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, emniyette suç kaydı bulunan dövmeli 400 kişinin dosyasını ele alarak  bunların 20'sinde "taç" dövmesi bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, benzer suçtan hakkında yaklaşık bir yıl önce işlem yapılan Gökhan B'nin boynunda "taç" dövmesi olduğunu belirledi.  

Gökhan B'nin adresinde bulunamaması üzerine ekipler, sosyal medyada kadın ismiyle oluşturulan sahte hesaptan şüpheliyle iletişime geçerek "boynundaki dövmenin aynısından yaptırmak istediğini" belirtip tanışma teklifinde bulundu.

Teklifi kabul eden Gökhan B'nin verilen buluşma adresine diğer şüpheli Muhammet A. ile gittiği ve bu sırada bölgede seyyar esnaf gibi davranarak önlem alan ekiplerce kaçmaya çalışmaları üzerine kovalamaca sonucu yakalandıkları öğrenildi.

Bu arada bir apartmanın ve iş yerinin güvenlik kamerasına Y.C. ve D,C'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması yansıdı.



Kaynak: AA
Etiketler; #adana #sosyal medya
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