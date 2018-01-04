Suda mahsur kalan araçtaki sürücü ve köpeği vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Adana'da dünden bu yana etkisini sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.



Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında bulunan iki ağaç da olumsuz hava koşullarının etkisiyle yola devrildi.



Yakınlardaki polis kontrol noktasında görevli memurlarının yolu daha önceden trafiğe kapatması sayesinde olayda herhangi bir zarar meydana gelmedi.



Bazı otobüs ve minibüsler de su birikintisi nedeniyle Adana Merkez Otogarı'nda peronlara giremedi.



Otogardaki bazı araçların da dışarı çıkamadığı görüldü.



Köpeğiyle araçta mahsur kaldı

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde bulunan alt geçitte, bir cip suda mahsur kaldı. Sürücü, korna çalarak çevredekilerden yardım istedi.

Bu sırada olay yerinden geçen bir iş makinesi, cipi kepçesiyle iterek sudan çıkardı.

Sürücü ve yanında bulunan köpeği daha sonra araçtan çıkarıldı.