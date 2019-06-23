Adana'da sıcaktan bunalıp göle giren 17 yaşındaki genç boğuldu. Olay yerine giden yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Serinlemek için girdiği gölde yaşamını yitirdi.



Acı olay Adana'da yaşandı. 17 yaşındaki Mert Kurt, akrabalarıyla gittği Seyhan Baraj Gölü'nde yüzmek istedi. Bir süre sonra gözden kayboldu.



Sualtı polisi tarafından arama çalışması başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucu Mert'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki yakınları gözyaşlarına hakim olmadı.



Mert'in naaşı otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





ulusal.com.tr