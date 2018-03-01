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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71539 Sokak'ta plakasız motosikletle giden Ramazan Tasa (21) ve Aydın Gözel'e (24) bir başka motosikletteki kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Tasa ile hafif yaralanan Gözel, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tasa, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, çevredeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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