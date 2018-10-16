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Adana'da sokakta kalan 4 çocuk ailelerine teslim edildi

Adana'da, sokakta kaldığı belirlenen 4 çocuk ailelerine teslim edildi.

Adana'da sokakta kalan 4 çocuk ailelerine teslim edildi

Polisi arayan bir kişi, 4 çocuğun, uzun süredir merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki binaların arasında, molozların bulunduğu bir arsada kaldığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 15-16 yaşlarındaki 4 çocuğun arsada kaldığını belirledi.

Çocuklardan 16 yaşındaki A.Y, annesinin vefat ettiğini, üvey annesiyle sıkıntı yaşadığı için ailesinin yanında kalmadığını öne sürdü.

Arkadaşlarıyla beraber uzun süredir dışarıda yattıklarını kaydeden A.Y, "Dışarıda yatmaya alıştık. Mendil ve gül satarak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y, A.Y, A.D. ve A.K. ailelerine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #seyhan ilçesi #gazipaşa bulvarı
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