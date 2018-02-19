Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adana'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada harekat aleyhinde paylaşımlarda bulunarak terör propagandası yapan kişilere yönelik son 4 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 9 kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltındaki 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'üne ev hapsi verildi, sanıklardan 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada harekat aleyhinde paylaşımlarda bulunarak terör propagandası yapan kişilere yönelik kentte 14 adrese son 4 günde şafak vakti operasyonları düzenlemişti.



Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda ekipler bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak girmiş, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 9 kişiyi gözaltına almıştı.