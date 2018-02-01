Yüreğir ilçesinde çocuklar tarafından sulama kanalında çürümüş kadın cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çocuklar tarafından sulama kanalında çürümüş kadın cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yukarı Çiçekli Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının çevresinde gezen iki çocuk, kanalda çürümüş kadın cesedi olduğunu fark edip, durumu polise bildirdi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Bu arada polis, cesedin 5 ay önce kuzeniyle intihar amacıyla sulama kanalına atladığı iddia edilen Suriyeli 18 yaşındaki Emine Hami'ye ait olabileceğini değerlendiriyor.



Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde 15 Eylül 2017'de kaybolan Suriyeli Rengin Abdo'nun (21) sulama kanalında cesedi bulunmuştu. Abdo'nun ailesine gönderdiği mesajda kuzeni Emine Hami (18) ile intihar edeceğini belirttiğinin belirlenmesi üzerine kanalda Hami de aranmış ancak kendisine ulaşılamamıştı.



