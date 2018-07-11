Adana'da, arkadaşıyla birlikte girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Adana'da, arkadaşıyla birlikte girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık bir kilometre ilerisinde bulundu.



Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde yüzmek için girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında kaybolan Hüseyin Bülgen (19) için İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekiplerin başlattığı arama çalışması tamamlandı.



Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından Bülgen'in cansız bedeni kaybolduğu yerin yaklaşık bir kilometre ilerisinde bulundu.



Bülgen'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



