Adana'da baraj gölü suyunun çekildiği alanda erkek cesedi bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü suyunun çekildiği bölgede balçığa saplanmış erkek cesediyle karşılaşan amatör balıkçı Timuçin Yıldırım, durumu polise bildirdi.



Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu.



Dizine kadar balçığa saplanmış olan ceset, Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.



Otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.



Timuçin Yıldırım, yaptığı açıklamada, balık tutmak için bölgede bulunduğunu belirterek, yürüdüğü sırada cesetle karşılaştığını ve durumu polise bildirdiğini kaydetti.