Tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Adana'da tefecilik yaptığı iddia edilen 20 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bazı mahallelerde besicilik yapanlara ait mallara, yüksek faizle borç aldıkları kişiler tarafından borçların ödenmediği gerekçesiyle el konulduğu ihbarını aldı.



Olayla ilgili teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, belirlenen 25 adrese şafak vakti 300 polisle operasyon düzenledi. Özel harekat ekipleri, bazı şüphelilerin evlerinin kapısını koçbaşı kullanarak açtı.



Adreslerde arama yapan ekipler, aralarında tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütünün elebaşının da olduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

