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Adana'da tefecilik yaptığı iddia edilen aileye operasyon: 10 gözaltı

Adana'da polis, tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda aynı aileden 10 kişiyi gözaltına aldı

Adana'da tefecilik yaptığı iddia edilen aileye operasyon: 10 gözaltı

Adana'da tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda aynı aileden 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentteki bazı şüphelilerin tefecilik yaptığı, parasını ödeyemeyen kişilerin ev, tarla ve iş yeri ile parasına zorla el koyduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında grubu teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, kent merkezindeki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda grubu yönettiği ileri sürülen K.D. ile eski eşi A.D. ve yeni eşi G.D'nin de aralarında bulunduğu aynı aileden 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin yaklaşık 150 kişiye ait 350'ye yakın ev, iş yeri ve tarlaya el koyduğu ileri sürüldü.

Suçlamaya konu olan ev, iş yeri ve tarlalardan bazılarının K.D'nin eski ve yeni eşinin üzerine geçirildiği, yine suçtan elde edilen paranın bir miktarının da bu kişilerin banka hesabına yatırıldığı iddia edildi. 

Haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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